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06.11.2019 - 11:49 | | DHA

Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çiftinden kötü haber

Alper Saldıran, kendisi gibi oyuncu olan 6 yıllık eşi oyuncu Pelin Tuncegil'den boşandı.

Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çiftinden kötü haber

2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 11. Aile Mahkmesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Tuncegil'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, "Boşanma konusunda ısrarcı mısınız?" diye sordu. Taraflar boşanma konusunda kararlı olduklarını, herhangi bir talepleri olmadığını belirtti.

Çift yaklaşık 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını  yanıtlayan çift, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Biz zaten 14 yıllık çocukluk arkadaşıyız ve dostuz. İyi arkadaşız ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" diyerek adliyeden ayrıldı.

Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çiftinden kötü haber

6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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