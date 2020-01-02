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02.01.2020 - 08:14 |

Alperen Duymaz aşkını ilan etti

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, yeni bir aşka yelken açtı. Durmaz, sevgilisiyle romantik pozunu yeni yıl mesajıyla paylaştı.

Alperen Duymaz aşkını ilan etti

2018 yılının Şubat ayında Burcu Özberk ile ilişkisini noktalayan Alperen Duymaz, yeni birlikteliğini duyurdu.

Yeni sevgilisi Kübra Kelkit ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, aşkını ilan etti. Duymaz, sevgilisiyle çekilen karesine, "Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sevdiklerinizle olmanız dileğiyle..." notunu düştü.

Alperen Duymaz aşkını ilan etti

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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