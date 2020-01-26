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26.01.2020 - 11:04 |

Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

Geçtiğimiz hafta öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlenen Alperen Duymaz, eşinin isteği üzerine Zekeriyaköy’de yaşadığı villayı boşalttı.

Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

Alperen Duymaz, Kelkit’in daha küçük ve mütevazı bir evde yaşamak istediğini söylemesi üzerine aynı bölgede ev arayışına girdi. Ünlü oyuncu, uzun bir arayış sonunda Zekeriyaköy’de 10 bin TL’ye bir ev kiraladı.

Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı elde edebilmesi için nikâh masasına düğünden önce oturan çift, haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı. (Hürriyet)

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Alperen Duymaz gizlice evlendi
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