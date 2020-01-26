26.01.2020 - 11:04 |
Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı
Geçtiğimiz hafta öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlenen Alperen Duymaz, eşinin isteği üzerine Zekeriyaköy’de yaşadığı villayı boşalttı.
Alperen Duymaz, Kelkit’in daha küçük ve mütevazı bir evde yaşamak istediğini söylemesi üzerine aynı bölgede ev arayışına girdi. Ünlü oyuncu, uzun bir arayış sonunda Zekeriyaköy’de 10 bin TL’ye bir ev kiraladı.
Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı elde edebilmesi için nikâh masasına düğünden önce oturan çift, haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı. (Hürriyet)
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.