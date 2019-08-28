Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu

26 yaşında olan ve Bodrum Masalı dizisiyle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, son oynadığı diziye verilen ödülü almak için Güney Kore'ye gitti.

Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nden eli boş dönmeyen Duymaz'ın oynadığı dizi ‘Gümüş Ödül'e layık görüldü. Sahnede heyecan yapan oyuncu, İngilizce konuşurken zorlandı.

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