MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAlperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu
28.08.2019 - 22:27

Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu

Oynadığı dizinin ödül alması nedeniyle Güney Kore'ye giden Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu.

Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu

 

26 yaşında olan ve Bodrum Masalı dizisiyle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz, son oynadığı diziye verilen ödülü almak için Güney Kore'ye gitti.

Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nden eli boş dönmeyen Duymaz'ın oynadığı dizi ‘Gümüş Ödül'e layık görüldü. Sahnede heyecan yapan oyuncu, İngilizce konuşurken zorlandı.

İŞTE O ANLAR

 

 

Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay olduOynadığı dizinin ödül alması nedeniyle Güney Kore'ye giden Alperen Duymaz'ın İngilizcesi olay oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üç transfer

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a üç transfer

İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddianame

İrem Derici'yi taciz eden hayranı hakkında iddianame  

Murat Dalkılıç’tan hayranlarına sürpriz

Murat Dalkılıç’tan hayranlarına sürpriz

Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Seni çok seviyorum

Neslişah Alkoçlar'dan Engin Altan Düzyatan'a: Seni çok seviyorum

Sıradaki Haber