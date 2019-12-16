Altay: Yılbaşında Kıbrıs’da sahne alacağım

Akşam üzeri geldikleri AVM’de yılbaşı için hediyelik eşya bakan Altay-Gülsüm Biber çifti, uzun bir süre keyifli vakit geçirdi.

Altay, "Yılbaşında her zaman olduğu gibi Kıbrıs’da sahne alacağım. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Bugün de yakın çevremize küçük bir kaç hediye alalım istedik" dedi.