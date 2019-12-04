Altay’ın özel konukları

Altay, geçtiğimiz gün Baltalimanı Portaxe’da engelli çocuklar ve aileleri için bir yemek düzenledi. Şarkıcı, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Biz her yıl engelliler haftasında AVENDER için arkadaşlarımızla burada bir etkinlik düzenliyoruz. Özel kardeşlerimizle birlikte oluyoruz. İnsanların bu konudaki farkındalığının artması için çalışan siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Sanatçı, yemeğe katılan engelli vatandaşlar ve aileleriyle bol bol selfie çektirip, yakından ilgilendi.