14.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
‘Altı ay çalıştım’
Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un rol aldığı ‘Şampiyon’ dizisi, önceki akşam görücüye çıktı.
Geceye hasta olarak katılan Sayışman, “Altı ay öncesinden çalışmalara başladım. Hem boks hem de fitness eğitimi aldım. Özel diyet uyguladım ve drama yönelik sahneler üzerinde çalıştım” dedi.
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