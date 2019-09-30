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HaberlerCaddeAltı kilo verdi
30.09.2019 - 07:50 |

Altı kilo verdi

Şebnem Ferah, kaymakamlığın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edilip, mahkeme kararıyla yeniden yapılan Eskişehir Milyonfest’in üçüncü gününde sahne aldı.

Altı kilo verdi

Şebnem Ferah, kaymakamlığın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edilip, mahkeme kararıyla yeniden yapılan Eskişehir Milyonfest’in üçüncü gününde sahne aldı. 20 bin kişinin karşısına çıkan şarkıcı, “Festivaller kıymetlidir” dedi. Son dönemde diyet programı uygulayan Ferah’ın, altı kilo verdiği ortaya çıktı.

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklamaİstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremin artçıları devam ediyor. İstanbul’da yaşanan depremlerle ve artçılarla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü canlı yayınında yorumlarda bulundu.
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