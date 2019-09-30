Altı kilo verdi

Şebnem Ferah, kaymakamlığın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edilip, mahkeme kararıyla yeniden yapılan Eskişehir Milyonfest’in üçüncü gününde sahne aldı. 20 bin kişinin karşısına çıkan şarkıcı, “Festivaller kıymetlidir” dedi. Son dönemde diyet programı uygulayan Ferah’ın, altı kilo verdiği ortaya çıktı.