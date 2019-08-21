Altı yılda sona geldiler! Büyük aşk bitti!

Oyuncu Katie Holmes (40) ve oyuncu-şarkıcı Jamie Foxx (51), altı yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. PageSix’in haberine göre çift, aylar önce ilişkilerini noktaladı. Geçtiğimiz mayısta New York’taki MET Gala’ya birlikte katılan ikili, ilk kez kırmızı

halıda poz vermişti.



Ayrılık haberinin ardından Foxx, Los Angeles’ta 21 yaşındaki şarkıcı Sela Vave ile birlikte eğlenirken görüntülendi.

2013 yılından beri beraber oldukları düşünülen ancak ilişkilerini gizli yaşamayı tercih ettikleri için ancak 2017 sonlarında birliktelikleri açığa çıkan Holmes ile Foxx, kendilerine yakın kaynaklara göre, daha önce evlilik planı yapmamıştı.





