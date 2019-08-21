MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAltı yılda sona geldiler! Büyük aşk bitti!
21.08.2019 - 07:50

Altı yılda sona geldiler! Büyük aşk bitti!

İlişkilerini gizli tutmayı tercih eden Hollywood’un ünlü çifti Katie Holmes ve Jamie Foxx, altı yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Altı yılda sona geldiler! Büyük aşk bitti!

Oyuncu Katie Holmes (40) ve oyuncu-şarkıcı Jamie Foxx (51), altı yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. PageSix’in haberine göre çift, aylar önce ilişkilerini noktaladı. Geçtiğimiz mayısta New York’taki MET Gala’ya birlikte katılan ikili, ilk kez kırmızı
halıda poz vermişti.

Ayrılık haberinin ardından Foxx, Los Angeles’ta 21 yaşındaki şarkıcı Sela Vave ile birlikte eğlenirken görüntülendi.
2013 yılından beri beraber oldukları düşünülen ancak ilişkilerini gizli yaşamayı tercih ettikleri için ancak 2017 sonlarında birliktelikleri açığa çıkan Holmes ile Foxx, kendilerine yakın kaynaklara göre, daha önce evlilik planı yapmamıştı.


Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağatay Ulusoy’un saçları uzadı!

Çağatay Ulusoy’un saçları uzadı!

Üç buçuk aylık oğluyla kamera karşısına geçti!

Üç buçuk aylık oğluyla kamera karşısına geçti!

Özay Şendir yazdı: Bir kadın evden giderken

Özay Şendir yazdı: Bir kadın evden giderken

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

‘Fi’ tartışması alevlendi: Yok öyle bir şey!

Sıradaki Haber