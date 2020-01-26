26.01.2020 - 07:50 |
‘Altın Kaşık’ aldılar
Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, 30’uncu yılını Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’yle kutladı.
Sekiz kategoride verilen ödüllerde Shang Palace, ‘En İyi Yabancı Konsept Lokanta’ seçildi. Moda Deniz Kulübü’ndeki gecede ödülü, Shangri-La Bosphorus Genel Müdürü Reto Klauser, Mutfak Dostları Derneği Genel Sekreteri Esin Sungur ve Ebru Erke’nin elinden aldı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.