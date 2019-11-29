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29.11.2019 - 07:50 |

‘AMACIMIZ, DUYGUYU İLETMEK’

Shakespeare’in zamansız trajedisinden ilhamla kurgulanan ‘Lady Machbeth’in başrolü Ina Broeckx, “Bize dokunan hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Tek amacımızsa duyguyu iletmek” dedi

‘AMACIMIZ, DUYGUYU İLETMEK’

‘Lady Macbeth’ ile ülkemizde 13 Aralık’ta CRR Konser Salonu’nda izleyiciyle buluşacak imPerfect Dancers Topluluğu’nun kurucuları Walter Matteini ve Ina Broeckx, merak edilenleri anlattı.
Eserin sahne tasarımını, konsept ve koreografisini üstlenen, Lady Macbeth’i canlandıran Belçikalı dansçı Broeckx, 2009’da kurulan toplulukla ilgili, “Her zaman bize bir şekilde dokunan hikayeleri anlatmaya, eğlenceyi ve düşünsel gelişimi birleştirmeye çalışıyoruz. Enerjik, duygusal, yenilikçi ve motive, işlerimizi betimleyen kelimelerden birkaçı... Tek amacımızsa duyguyu iletmek” dedi.
Türkiye’ye ilk defa gelecekleri için heyecanlı olduklarını belirten Broeckx, “Yeni bir ülkeyi ziyaret ettiğimizde, oranın kültürünü benimsemeyi seviyoruz. Bu gelişimizin uzun ömürlü, güzel bir dostluğun başlangıcı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

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