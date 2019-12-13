‘Aman Reis Duymasın’a Berlin'de bol kahkahalı gala

Kahkahaların havada uçuştuğu gecede 'Aman Reis Duymasın' oyuncuları, basının karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.

Oktay Kaynarca

Filmde konuk oyuncu olarak yer aldım. İşin sahibi oyuncu arkadaşlarımdan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.

Mustafa Üstündağ

Filmin çekimler çok eğlenceli geçti. Bir ay boyunca film çekim mekanı Erdek’te çoluk çocuk hem film çektik hem de tatil yaptık.

Ceren Benderlioğlu

Size özlediğiniz topraklardan selam getirdik. Alkışlayan elleriniz buraya kadar getiren ayaklarınız dert görmesin.

Ozan Akbaba

Bu coşkunuz heyecanınız bizi çok mutlu etti. Berlin’de bu kadar yoğun ilgiyle karşılaşacağımızı beklemiyordum.

Emir Benderlioğlu

Filmi sizlerle birlikte izlerken gösterdiğiniz reaksiyon, attığınız kahkahalar ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Filmi beğenmenize ve ilginize çok sevindik. Kahkahanız eksik olmasın.