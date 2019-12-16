16.12.2019 - 12:25 |
‘Aman Reis Duymasın’ın Rotterdam galasına yoğun ilgi
Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu ‘Aman Reis Duymasın’ filminin Rotterdam galası, Rotterdam Pathe Kuip'de yapıldı. Oyuncular, filmin gösterime girdiği 3 ayrı sinema salonunda seyirciler ile buluştu.
'Aman Reis Duymasın' filmine gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür eden oyuncular, Hollanda'da Türk seyircisinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Oyuncular, konuşmalardan sonra seyirci ile selfie çekti.
FİLMİN KONUSU
Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.