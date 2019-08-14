14.08.2019 - 09:11
‘Aman yanlış yazmayın, sadece arkadaşız!’
'Jet Sosyete'nin 'Alara'sı Ecem Uzun, geçtiğimiz gün erkek arkadaşıyla Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takılınca panik yaşadı.
Valeden aracını teslim alan Ecem Uzun, görüntülediğini fark edince "Aman yanlış yazmayın biz sadece arkadaşız" diyerek kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Uzun ardından erkek arkadaşına aracının anahtarına teslim edip direksiyon başına geçmesini istedi. Oyuncu, dijital platformda devam edecek olan dizisi 'Jet Sosyete'nin çekimleri kısa bir zaman sonra başlayacağını söyledi. SEÇKİN ŞENVARDAR
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