Amanda Cerny makyajsız halini paylaştı

Her zamanki görüntüsünden çok farklı görünen Amanda Cerny, bu karenin altına şunları yazdı:

“Bugün kendinizi çirkin hissediyorsanız, kendinizi sosyal medyadaki görüntülerle karşılaştırdığınız ‘güzelliğin’ gerçek olmadığını bilin. Makyaj, filtreler ve photoshop. Hepsini çıkarın ve sonunda hepimizin koyu halkaları, çilleri veya ince çizgileri ve lekeleri var … Gerçek olan bu”

Yaptığı paylaşım sonrasında takipçilerinden gelen yorumlara teşekkür eden 28 yaşındaki Cerny, "Tüm yorumlarınızı okumak ve yazdıklarımın kaç kişiyi etkilediğini görmek benim için çok özeldi, teşekkürler. Paylaşım için teşekkürler” ifadelerini kullandı.