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31.12.2019 - 09:48 |

Ameliyat olan Engin Altan Düzyatan, Uludağ'a gitti

Burun ameliyatı olan Engin Altan Düzyatan, doktorların tavsiyesi üzerine Uludağ'a gitti.

Ameliyat olan Engin Altan Düzyatan, Uludağ'a gitti

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı, burnundaki kıkırdak kemiği eğriliği nedeniyle deviasyon ameliyatı oldu. Doktorlar operasyon sonrasında oyuncuya, “Soğuk iyi gelir” tavsiyesinde bulundu. Engin Altan Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara’yı alıp, Uludağ’a gitti.

Ünlü oyuncu, bu vesileyle yılbaşını kayınpederi Ender Alkoçlar’ın Uludağ’da sahibi olduğu otelde maaile geçirecek.

31 Aralık 2019 Magazin Bülteni31 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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