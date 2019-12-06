MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Amerika'ya lokum servisi
06.12.2019 - 07:50 |

Amerika'ya lokum servisi

ABD’li oyuncu Penn Badgley, ödül almak için geldiği İstanbul’dan beşer kilo lokum ve baklava aldı

Amerika'ya lokum servisi

‘You’ dizisinin oyuncusu Penn Badgley, ödül töreni için geldiği İstanbul’un altını üstüne getirdi. Şehrin tarihi yerlerini gezmek isteyen sanatçının ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Çevredekilerin ilgisiliyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Badgley, daha sonra soluğu Sirkeci’deki Hafız Mustafa’da aldı. Oyuncu, yaklaşık 1.5 saat oturduğu mekanda Antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı, trileçeyi tattı. Badgley, ailesi ve arkadaşlarına götürmek için ise beşer kilo lokum ve baklava aldı.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Kahve eşliğinde sohbet

Kahve eşliğinde sohbet

Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Cenk Eren'in alışveriş keyfi

Cenk Eren'in alışveriş keyfi

Sıradaki Haber