22.08.2019 - 13:14
Amine Gülşe: Ekrana ara vereceğim
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, iki yıllık aşkın ardından 7 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenmişti. Nikahtan önce oyunculuk yapan Amine Gülşe’ye, yeni yayın dönemi için 3 ayrı diziden teklif geldi.
Amine Gülşe, kendisine dizi teklifinde bulunan yapımcılara, “Evliliğin tadını çıkarmak, en kısa zamanda anne olmak istiyorum. Ekrana ara vereceğim” cevabını verdi.
Mesut Özil, eşinin yakınlaşma sahnelerinde yer almasını istemediğini şöyle açıklamıştı:
"Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Amine de bunu gayet iyi biliyor." (Posta)