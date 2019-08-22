Amine Gülşe: Ekrana ara vereceğim

Amine Gülşe, kendisine dizi teklifinde bulunan yapımcılara, “Evliliğin tadını çıkarmak, en kısa zamanda anne olmak istiyorum. Ekrana ara vereceğim” cevabını verdi.

Mesut Özil, eşinin yakınlaşma sahnelerinde yer almasını istemediğini şöyle açıklamıştı:

"Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Amine de bunu gayet iyi biliyor." (Posta)