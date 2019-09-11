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11.09.2019 - 07:50

Anaokulu yatırımı

Ekin Akkaş, eşi Peri Akkaş’la Başakşehir’de anaokulu açtı.

Anaokulu yatırımı

Ekin Akkaş, eşi Peri Akkaş’la Başakşehir’de anaokulu açtı. MS.PERİ Kindergarten adı altında hizmete açılan okulun amacının, Avrupa’daki eşdeğer okullar seviyesinde hizmet vermek olduğunu ifade eden şarkıcı, “Eşim üniversiteyi Almanya’da bitirdi. Eğitim sistemini çok iyi biliyor, ikimizde çocukları çok seviyoruz, böyle bir yatırımla çocuk sevgimizi, onlara güzel eğitim vererek tatmin etmek istedik” dedi.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
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