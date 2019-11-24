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24.11.2019 - 12:30 |

Anıl Altan: Zamanı durdurabilirsiniz

Oyuncu Anıl Altan eşi ve ikiz kızlarıyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu aile pozuna "Zamanı durdurabilirsiniz,başka bir isteğim yok" notunu düşen oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Anıl Altan: Zamanı durdurabilirsiniz

Anıl Altan kendisi gibi oyuncu Pelin Akil'le 3 yıllık birlikteliğin ardından, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında da ebeveyn olan Altan çiftinin Alin ve Lina adında ikiz kızları doğdu.

Bir süredir annelik babalık deneyimlerini sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, ailece çekilen fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Son gönderisinde de eşi ve kızlarıyla mutlu aile pozlarını paylaşan Altan bu kareye, "Zamanı durdurabilirsiniz, başka bir isteğim yok" notunu düştü.

Anıl Altan: Zamanı durdurabilirsiniz

24 Kasım 2019 Magazin Bülteni24 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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