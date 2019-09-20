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HaberlerCaddeAnkara'dan baba misafir
20.09.2019 - 14:41 |

Ankara'dan baba misafir

Şarkıcı Emre Kaya, Ankara'da yaşayan ve kendisini ziyarete gelen babası Alpaslan Kaya ile önceki gün alışveriş turuna çıktı.

Ankara'dan baba misafir

Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takılan Emre Kaya, "Ankara'dan baba geldi. Babam ama aynı zamanda arkadaşım. Her şeyi onunla paylaşırım. Alışverişe çıktık. Şimdi yemek yiyeceğiz birlikte" dedi. Bu yaz boyunca çalışmaktan dolayı tatile çıkmaya fırsat bulamadığını söyleyen şarkıcı, "Bu yaz tam 70 konsere çıktım. O yüzden tatil yapmaya fırsat bulamadım" dedi.

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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