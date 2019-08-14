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14.08.2019 - 07:50

Anlamlı alışveriş

Ezgi Mola, yüzü olduğu Avon’la sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Anlamlı alışveriş

Markanın e-ticaret sitesinde yer alan ‘Ezgi’nin İyilik Mağazası’ndan satın alınacak her ürününün geliri, Yedikule Hayvan Barınağı’ndaki minik dostlara gidecek.

Oyuncu, “Herkesi alışverişe bekliyorum” diyerek, projeye davet etti.

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
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