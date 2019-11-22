Anlamlı davet

Çocuk istismarıyla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla yaptığı çalışmalarla ‘Uluslararası Kadın Cesaret Ödülü’ne layık görülen Saadet Özkan’ın kurduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, İstanbul’da buluştu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, derneğin İstanbul genel koordinatörü ve SACT İstanbul’un sahibi Semiha Artuç, Nişantaşı’nda anlamlı bir davet düzenledi. Çanta satışından elde edilen gelirin UCİM’e aktarıldığı organizasyona; Çiğdem Sabancı Bilen, Muazzez Aslan, Şebnem Çapa, Hilal Mocan ve Neslihan Kozanoğlu katıldı. Özkan ve Artuç, arkadaşları Jülide Önengüt’ü etkinliğe katkılarından dolayı tebrik etti.