Anlamlı destek

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01.11.2019 - 07:50 |

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Pozitera; İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Hayata Renk Ver Derneği iş birliğiyle yürütülen ‘Öğretmenim Elimi Tut’ projesine sponsor oldu.

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Pozitera; İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Hayata Renk Ver Derneği iş birliğiyle yürütülen ‘Öğretmenim Elimi Tut’ projesine sponsor oldu. Pozitera Yönetim Kurulu Başkanı Birol Şengel ve dernek başkanı Melek Okur tarafından imzalanan anlaşmayla, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki okul projesi hayata geçirilecek.

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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