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11.11.2019 - 07:50 |

Anlamlı gece

Arıkan Saat’in sahibi olduğu Quantum, Nejat İşler’in Onursal Başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor’a bir yıllığına sponsor oldu.

Anlamlı gece

Arıkan Saat’in sahibi olduğu Quantum, Nejat İşler’in Onursal Başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor’a bir yıllığına sponsor oldu. DasDas’ta düzenlenen etkinlikte Göksel ve Fatma Turgut gibi isimler, takım yararına sahne aldı. Organizasyondan elde edilen gelir, gençlerin ihtiyaçları ve ücretsiz spor eğitimi alması için harcanacak.

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