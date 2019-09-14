14.09.2019 - 07:50 |
Anlamlı kutlama
Volkan Demirel ve eşi Zeynep, geçtiğimiz günlerde küçük kızları Yeda’nın ikinci yaş gününü denizkızı konseptli bir partiyle kutladı.
Çift, bu mutlu günlerinde anlamlı bir harekette imza attı. İkili, tekerlekli sandalye bekleyen 22 çocuğun ihtiyacını karşılayarak onları da sevindirdi.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!