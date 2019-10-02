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02.10.2019 - 07:50 |

Anlamlı kutlama

BUTEM Metal Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, oğlu Mahmut Sencer’in yaş gününü Ormanada’da kutladı.

Anlamlı kutlama

BUTEM Metal Yönetim Kurulu Başkanı Merve Mollamehmetoğlu Keleş, oğlu Mahmut Sencer’in yaş gününü Ormanada’da kutladı. ‘Acil İhtiyaç Vakfı’ bünyesindeki 25 ihtiyaç sahibi çocukla bir araya gelen iş insanı, renkli bir sosyal sorum-luluğa imza attı. Kendileri için hazırlanan oyun alanı ve ikramlarla gün boyu aileleriyle vakit geçiren minikleri izlerken duygusal anlar yaşayan Keleş, “Bu kez hediyeler, misafirlerime alınsın istedim. Onların gözlerindeki mutluluğu hissetmenin tarifi yok” diye konuştu.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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