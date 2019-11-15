Anlamlı ödül

Soner Arıca, Meke Krater Gölü’ne dikkat çektiği ‘Kaç Kere’ isimli şarkısının klibiyle ‘Yılın En Çevreci Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Projesi’yle ödülünü müdür yardımcısı Ahmet Ünal’ın elinden alan şarkıcı, “Doğanın biz olduğunu unutmayalım” dedi.