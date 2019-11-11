'Anne bebeğine mama da verse onu sevgiyle besleyecektir'

Prematüre bir bebek olarak dünyaya gelen kızı Arya'dan bir süre uzak kalan Aslı Tandoğan, tecrübelerini sevenleriyle paylaştı. Aslı Tandoğan’ın o yazısı şöyle:

"Kasım ayı ‘Prematüre Farkındalık Ayı’ ve Arya da dünyaya gelmek için acele eden kahramanlardan olduğu için ben de bu konuda biraz içimi dökmek istedim. Ama ben size prematüre bebeklerden bahsetmeyeceğim. Size bebeği doğar doğmaz küveze konduğu için kokusunu içine çekemediği bebeklerini yoğun bakım kapısında umutla ve endişe ile bekleyen annelerden bahsedeceğim.

Onlar daha yavrularına kavuşamadan ayrı kalmak zorunda kalan, günlerce koynuna alabilsin diye dua eden anneler... Bebeği prematüre doğup da kapılar ardında kavuşmayı bekleyen anneler bu hisleri çok iyi bilir. Bir de o kalbi paramparça eden yetersizlik hissini... Üzüntüden sütü hiç gelmeyebilir ya da kesilebilir.

Bebeğin beslenmesiyle ilgili gereksiz ve negatif yorumlar, zaten bebeğini anne sütüyle besleyemeyen anneyi iyice yıpratır, endişelendirir. Eğer yeterince anne sütü alamıyorsa doktorunun da yönlendirmesi ile prematüre bebeklere özel üretilen devam sütleri ile beslenebilirler. Hassas bakım ve doğru beslenme ile yaşıtlarını yakalayabilirler.

Unutmayalım ki; o anne bebeğine mama da verse onu sevgi ile besleyecektir ve sevgi en güçlü ilaçtır. Sizden rica ediyorum, iyi niyetli de olsa yeni annelere, özellikle prematüre bebek sahibi annelere yorumda bulunurken sözlerimize dikkat edelim, geçmişe yönelik keşke bunu yapsaydın, ya da yapmasaydın gibi sitemkâr ve geri dönüşü olmayan konulardan bahsedip zaten yorgun anneyi bir de biz yormayalım.

Ayrıca prematüre bebeklerin gelişim, kilo ve boyunu başka bebeklerle karşılaştırarak annelerde başarısızlık ve eksiklik duyguları uyandırmayalım çünkü kısa bir süre sonra miniklerimiz yaşıtlarını yakalayacaklardır.

Yeni doğan ve prematüre bebek olan evlere hasta kimselerin gitmemeleri, bebeğin yüzüne elleriyle dokunmamaları, zorla sevmek için bebeği kucaklarına almamaları gerekir. Anneleri bu konuda zorlamamalı; ‘falanca ziyarete gelecek ayıp olur’ gibi emrivakilerle zaten mikroba açık ve hassas bünyeli prematüre bebeklerin hastalanmasına yol açarsınız, anne ve bebek hazır olduğunda zaten sizi davet edeceklerdir.

Sizler de benim gibi düşünüyorsanız #anneyelafyok hashtagi ile dökün içinizi, belki elimizi omzunda hissetmeye ihtiyaç duyan bir yeni anneye ulaşır da onu mutlu ederiz."