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19.10.2019 - 13:04 | | AA

'Anne deme, abla de'

Usta sanatçı Selda Bağcan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

'Anne deme, abla de'

Seyircileri "Sizler benim kahramanım, ben de sizlerin kızıl saçlı bacısıyım" diyerek selamlayan Selda Bağcan, mekanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ilk bölümüne, Şef Osman İşmen yönetimindeki 40 kişilik İstanbul Senfoni Orkestrası ile çıkan sanatçı, ikinci bölümde rock grubu ile sahne aldı. Konserin son bölümünde ise sahneye davul zurnanın gelişiyle halaylara geçildi.

Bir hayranın kendisine "Selda anne, sizin için Adana'dan geldik" diye seslenmesi üzerine, "Anne deme, abla de" diyerek hayranına esprili bir şekilde cevap veren sanatçı, "Sağ olsun dinleyicilerimiz Türkiye'nin her yerinden gelerek bizi yalnız bırakmıyor" dedi.

Konser boyunca sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte söyleyen sanatçı, 20 Ekim Pazar günü yine aynı sahneyi yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan ile paylaşacak.

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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