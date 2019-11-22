22.11.2019 - 07:50 |
Anne-kız hasret giderdi
Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın hasretine daha fazla dayanamadı.
Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın hasretine daha fazla dayanamadı. Sanatçı, Adana’da verdiği konser sonrası soluğu, öğrenim hayatına Londra’da devam eden kızının yanında aldı. En son eylül ayında görüşen anne-kız, bol bol hasret giderdi. İkili, gezdikleri yerlerde fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
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