Anne Marie, Aspendos’a hayran kaldı

Anne Marie, konser sonrası dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos'u da ziyaret etti. Özel helikopterle antik kente giden Marie, gördüğü manzara karşısında büyülendi.

Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün eşlik ettiği gezide yıldız şarkıcı, Aspendos'un yüzyıllara meydan okuyan tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldı.

Anne Marie, "Antalya'nın tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi. (Sabah)