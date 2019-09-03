Anne Marie minik hayranÄ±yla karate yaptÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Anne Marie ve Beren Karakaya, 'Empi' katasÄ±nÄ± birlikte senkronize olarak Ã§izdi. Anne Marie,Â kayda alÄ±nanÂ bu anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede binlerce kiÅŸinin izlediÄŸi videoya yorumlar da yapÄ±ldÄ±.

Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben de kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtan beri karate yapÄ±yorum. Kendi Ã§ocukluÄŸuma dÃ¶ndÃ¼m ve Ã§ok keyif aldÄ±m" dedi.



