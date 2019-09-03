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03.09.2019 - 13:42| DHA

Anne Marie minik hayranÄ±yla karate yaptÄ±

Regnum Live in Concert 2019'un son sahne performansÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Anne Marie, konser Ã¶ncesi minik hayranÄ± Beren Karakaya ile karate yaptÄ±.Â

Anne Marie minik hayranÄ±yla karate yaptÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Anne Marie ve Beren Karakaya, 'Empi' katasÄ±nÄ± birlikte senkronize olarak Ã§izdi. Anne Marie,Â kayda alÄ±nanÂ bu anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede binlerce kiÅŸinin izlediÄŸi videoya yorumlar da yapÄ±ldÄ±.

Anne Marie, Beren'in kondisyonuna hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben de kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtan beri karate yapÄ±yorum. Kendi Ã§ocukluÄŸuma dÃ¶ndÃ¼m ve Ã§ok keyif aldÄ±m" dedi.

Anne Marie minik hayranÄ±yla karate yaptÄ±


Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanÄ± izle.
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Cadde YazarlarÄ±
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