19.12.2019 - 07:50 |
Anne-oğul gezmede
Bade İşçil, oğlu Azur’la Vadİstanbul’daydı.
Bade İşçil, oğlu Azur’la Vadİstanbul’daydı. Magic World eğlence dünyasında keyifli vakit geçiren oyuncu, daha sonra mağazaları gezip,bol bol alışveriş yaptı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.