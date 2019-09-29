Anneden yadigâr

Şevval, Sam önceki gün Etiler’de 1991 model BMW 320İ klasik aracıyla görüntülendi. Otomobilin annesi Leman Sam’a ait olduğunu söyleyen sanatçı, “Onun kendisine aldığı ilk araç, artık ben kullanıyorum” dedi. Sam, “Antikaya merakınız var mı?” sorusuna, “Arkadaşlarımın attığı koltukların yüzünü değiştirip, kullanmışlığım oldu. Sahnede ikinci el kıyafetler de giydim” diye konuştu. Şevval, Sam önceki gün Etiler’de 1991 model BMW 320İ klasik aracıyla görüntülendi. Otomobilin annesi Leman Sam’a ait olduğunu söyleyen sanatçı, “Onun kendisine aldığı ilk araç, artık ben kullanıyorum” dedi. Sam, “Antikaya merakınız var mı?” sorusuna, “Arkadaşlarımın attığı koltukların yüzünü değiştirip, kullanmışlığım oldu. Sahnede ikinci el kıyafetler de giydim” diye konuştu. Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan sanatçı, “Fiziksel olarak hangisi daha yorucu?” sorusuna ise, “Duygusal olarak bir çöküş yaşarsam daha çok yorgun hissederim. Fiziksel olarak beni hiçbir şey zorlamaz.Severek yaptığım için yorgunluk hissetmiyorum. Oyunculukta, sahnedeki gibi iki saat hoplayıp zıplamıyoruz. Farklı bir performans sergiliyoruz” açıklamasını yaptı.