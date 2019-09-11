Anneler için türkü besteledi

Bağlama virtüözü Yudum, evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan anneler için ‘Analar Ağlamasın’ türküsünü besteledi. Sanatçı, kızı Karen’le, Diyarbakır’daki HDP İl Binası önünde, çocuklarını geri almak için eylem yapan annelere destek verdi. Yudum, “Cumhuriyetin kuruluşunda ve milli mücadelenin başarısında Nene Hatun, Gördesli Makbule, Kara Fatma ve Halime Çavuş nasıl etkili olduysa, PKK terör örgütünün çökertilmesinde etken olacağını düşündüğüm bu annelerin feryatlarına ses olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir annenin feryadına sessiz kalmak, onu görmezlikten gelmek, bırakın sanatçılığa, insanlığa sığmazdı. Onların feryadı beni bu türküyü yazmaya itti” diye konuştu.