Oprah Winfrey, hayatında hiç pişmanlığının olmadığını söyledi. 65 yaşındaki sunucu, People dergisine yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Hayatımda bir kez, Stedman Graham ile nişanlandığımda anne olmayı düşündüm. Fakat daha sonra bu duygunun büyük bir adanmışlık ve sorumluluk gerektirdiğini gördüm. Ardından, berbat durumdaki insanların, ebeveynliğin nasıl bir iş olduğunu bilmeyen anne-babalar nedeniyle ortalıkta gezdiklerini fark ettim. Ben bu olaya diğerleri gibi bakmıyorum. Annelere saygım sonsuz... Onlara gereken değerin verilmediğini düşünmüyorum.”