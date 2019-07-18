18.07.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
Annelik heyecanı
8.5 aylık hamile Bengü’yü annelik heyecanı sardı. Şarkıcı, “İlk etapta dadı tutmayacağım. Anne-kız aşk yaşayacağımızı düşünüyorum” dedi.
8.5 aylık hamile Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi’nde Berkay ve Özlem Katipoğlu çiftinin, bebekleri Zeynep Mira’yı görmeye gitti. Çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, doğacak kızlarına da Zeynep ismini vereceklerini söyledi.
Rahat bir hamilelik geçirdiğini ve bu süreç boyunca 12 kilo aldığını açıklayan Bengü, “Bebeğinize dadı tutacak mısınız?” sorusuna ise “Önceliğim kızımı sağlıklı bir şekilde kucağıma almak. Sonrasında uzun bir süre anne-kız, aşk yaşayacağımızı düşünüyorum. İlk etapta onunla ben ilgileneceğim, zaman zaman ailelerimizden de yardım alabiliriz. Ancak bir süre sonra işim gereği bakıcıya ihtiyacım olabilir. Buna da o zaman karar vereceğiz” şeklinde yanıt verdi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.