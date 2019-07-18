Annelik heyecanı

8.5 aylık hamile Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi’nde Berkay ve Özlem Katipoğlu çiftinin, bebekleri Zeynep Mira’yı görmeye gitti. Çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, doğacak kızlarına da Zeynep ismini vereceklerini söyledi.

Rahat bir hamilelik geçirdiğini ve bu süreç boyunca 12 kilo aldığını açıklayan Bengü, “Bebeğinize dadı tutacak mısınız?” sorusuna ise “Önceliğim kızımı sağlıklı bir şekilde kucağıma almak. Sonrasında uzun bir süre anne-kız, aşk yaşayacağımızı düşünüyorum. İlk etapta onunla ben ilgileneceğim, zaman zaman ailelerimizden de yardım alabiliriz. Ancak bir süre sonra işim gereği bakıcıya ihtiyacım olabilir. Buna da o zaman karar vereceğiz” şeklinde yanıt verdi.