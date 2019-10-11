'Araba hastası bir oğlum var'

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de başa başa yemek yedikten sonra meydan katındaki mağazaları gezen Serdar-Tuğçe Aziz çift, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Serdar Aziz, "Oğlum Yaman Ali’nin futbola da merakı var ama genelde arabaları daha çok seviyor. Formüle 1 yarışçısı olacak bu gidişle. Araba hastalığı var, sürekli arabayla gezmek istiyor" dedi.