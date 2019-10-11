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11.10.2019 - 14:59 |

'Araba hastası bir oğlum var'

Fenerbahçe futbolcusu Serdar Aziz, önceki gün eşi Tuğçe Aziz ve oğlu Yaman Ali Aziz'le birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

'Araba hastası bir oğlum var'

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de başa başa yemek yedikten sonra meydan katındaki mağazaları gezen Serdar-Tuğçe Aziz çift, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Serdar Aziz, "Oğlum Yaman Ali’nin futbola da merakı var ama genelde arabaları daha çok seviyor. Formüle 1 yarışçısı olacak bu gidişle. Araba hastalığı var, sürekli arabayla gezmek istiyor" dedi.

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