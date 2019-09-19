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HaberlerCadde'Arabaya değil müziğe yatırım yapıyorum!'
19.09.2019 - 08:27 |

'Arabaya değil müziğe yatırım yapıyorum!'

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nihan Akın, “Kazandığım paraları single ve kliplere yatırıyorum, yoksa çoktan daha lüks bir araba almıştım” dedi.

'Arabaya değil müziğe yatırım yapıyorum!'

Şarkıcı Nihan Akın'ın sempatik arabasının hayranları ile başı dertte. Yolda giderken bile sürekli müşterisi çıkan arabasını çok seven Nihan Akın, “Sürekli arabanı satar mısın?’ diye seslenen insanlar oluyor, satmıyorum desem de bana zorla sattıracaklar, ben arabamı seviyorum” dedi.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nihan Akın, “Kazandığım paraları single ve kliplere yatırıyorum, yoksa çoktan daha lüks bir araba almıştım” demeyi de ihmal etmedi. SEÇKİN ŞENVARDAR


Arabaya değil müziğe yatırım yapıyorum


    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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