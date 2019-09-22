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22.09.2019 - 07:50 |

‘Aramızdakileri bilmiyorsunuz’

Kanadalı popçu Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, “Dışarıdan hiç kimse bizim aramızda neler geçtiğini bilmiyor. Ben, her sabaha onunla uyanıyorum” dedi

‘Aramızdakileri bilmiyorsunuz’

Hailey Bieber, Vogue dergisinin Avustralya edisyonuna kapak oldu. Bir dönem sosyal medya hesaplarındaki yorumları gizleyen 22 yaşındaki model, “İnsanların görüşlerini kafama çok takıyordum ve bence bu kötü bir alışkanlıktı. Sonra bir makale okudum, ardından hiçbir yoruma dikkatimi vermedim. Ayrıca yabancıların da  hakkımda söylediklerine odaklanmamaya çalışıyorum, bu durum gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor” dedi.

Justin Bieber ile evliliğinden de söz eden güzel, “Dışarıdan hiç kimse bizim aramızda neler geçtiğini bilmiyor. Ben, her sabaha onunla uyanıyorum. Justin ile direkt diyaloğu olan tek insanım... Bu, benim ilişkim. Fazla yorum geldiğinde, ‘Birileri benim görmediğim bir şeyler mi görüyor?’ diye düşünmeye başlıyorum. Ama bir süre sonra bu ilişkiyi yalnızca ikimizin yaşadığını kendime hatırlatıyorum”
şeklinde konuştu.

 

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