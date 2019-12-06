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06.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Aras Bulut İynemli'ye şok soru!

Kansersiz Yaşam Derneği 10. Yıl Balosu, Four Seasons Hotel'de yapıldı. Gecede Ajda Pekkan sahne alırken, 'Çukur' dizisi oyuncuları tam kadro olarak davette yerini aldı. Dizinin oyuncuları arasındaki diyaloglar geceye damgasını vurdu.

Aras Bulut İynemli'ye şok soru!

Baloda tam kadro yer alan 'Çukur' dizisi ekibi, sahneye çıktıkları anlarda tüm konuklara keyifli anlar yaşattı. Oyuncuların kendi aralarındaki diyaloglar çok konuşuldu. Rıza Kocaoğlu, muhabirlerin Aras Bulut İynemli’ye mikrofon uzattığı sırada, meslektaşına "Aras Bey, Can Yaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi neden İspanya’da göremiyoruz?" deyince kahkahalar havada uçuştu. 

İynemli, Kocaoğlu’na "Kendim ile ilgili her şeye cevap veriyorum, biliyorsunuz" karşılığını verdi. Bu cevap, Kıvanç Tatlıtuğ’un Can Yaman hakkındaki sorulara verdiği karşılığı akıllara getirdi. Konuyu gecenin önüne geçmemek için hızlıca kapatan oyuncular, davet alanına geçti.

Aras Bulut İynemliye şok soru

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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