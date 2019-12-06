Aras Bulut İynemli'ye şok soru!

Baloda tam kadro yer alan 'Çukur' dizisi ekibi, sahneye çıktıkları anlarda tüm konuklara keyifli anlar yaşattı. Oyuncuların kendi aralarındaki diyaloglar çok konuşuldu. Rıza Kocaoğlu, muhabirlerin Aras Bulut İynemli’ye mikrofon uzattığı sırada, meslektaşına "Aras Bey, Can Yaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi neden İspanya’da göremiyoruz?" deyince kahkahalar havada uçuştu.

İynemli, Kocaoğlu’na "Kendim ile ilgili her şeye cevap veriyorum, biliyorsunuz" karşılığını verdi. Bu cevap, Kıvanç Tatlıtuğ’un Can Yaman hakkındaki sorulara verdiği karşılığı akıllara getirdi. Konuyu gecenin önüne geçmemek için hızlıca kapatan oyuncular, davet alanına geçti.