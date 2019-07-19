19.07.2019 - 08:00
Aras’tan espri
Funda Arar, oğlu Aras’la Bebek Parkı’ndaydı.
Şarkıcı, “Güzel bir parça için çalışıyorum. Klip için Nihat Odabaşı’yla hazırlık aşamasındayız” derken araya giren Aras, “Annem Bülent Ersoy’la düet yapacak” sözleriyle, espri yaptı
Arar, 3 Ağustos’taki Harbiye Açıkhava, konserinin çalışmalarına ise devam ediyor. SEÇKİN ŞENVARDAR
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.