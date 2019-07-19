Aras’tan espri

Şarkıcı, “Güzel bir parça için çalışıyorum. Klip için Nihat Odabaşı’yla hazırlık aşamasındayız” derken araya giren Aras, “Annem Bülent Ersoy’la düet yapacak” sözleriyle, espri yaptı

Arar, 3 Ağustos’taki Harbiye Açıkhava, konserinin çalışmalarına ise devam ediyor. SEÇKİN ŞENVARDAR