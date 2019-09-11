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11.09.2019 - 10:15

Arda Turan ile Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

Arda Turan ile Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor
Berkay duruşma için adliyeye geldi
Berkay duruşma için adliyeye geldi
Berkay duruşma için adliyeye geldi
Berkay duruşma için adliyeye geldiHaberin Tüm Fotoğrafları

10:00’da başlayan duruşmaya önce Berkay Şahin ve avukatları geldi. Arda Turan'ın ise duruşmaya katılmayacağı kendisini avukatının savunacağı öğrenildi.

Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün ceza alırken, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?
Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen Arda Turan ve Berkay arasında kavga çıkmıştı. Emirgan'daki bir eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in eşini taciz etmiş ve ikili arasında yaşanan kavga sonrası Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "ruhsatsız silah bulundurmak", "genel güvenliği kasten tehliye sokmak" ve "kasten yaralama" suçmalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 




 

11 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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