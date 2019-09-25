MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeArda Turan'ı şüphe kurtardı!
25.09.2019 - 10:18 |

Arda Turan'ı şüphe kurtardı!

Şarkıcı Berkay Şahin ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya 'cinsel taciz' suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı.

Arda Turan'ı şüphe kurtardı!

Mahkeme, beraat kararına Arda Turan’ın suçlamayı kabul etmemesini, tanık Önder Tiryaki’nin ifadesinde tacizi duymadığını söylemesini ve dosyada Berkay’ın eşi Özlem Şahin’in ifadesinden başka somut ve inandırıcı delil bulunmamasını gerekçe gösterdi.

Dilekçede, “Sanığın suçu işlediğine dair şüphe oluşmasına rağmen tam bir vicdani kanaat oluşmamış. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir” denildi. (Damla Güler/ Hürriyet)

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boşanamadı, sıkıntıdan 4 kilo aldı!

Boşanamadı, sıkıntıdan 4 kilo aldı!

İrem Derici aşkı Yunanistan'da buldu!

İrem Derici aşkı Yunanistan'da buldu!

Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktı

Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktı

Şükran Ovalı'nın ensesi 'Ela'

Şükran Ovalı'nın ensesi 'Ela'

Sıradaki Haber