Arda'nın oğlu Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş!

Başakşehirsporlu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın eğitimi için kesenin ağzını açtı.

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Aslıhan Doğan Turan oğluna yabancı bir dadının yanı sıra bebeklere İngilizce eğitimi vermek konusunda uzman bir hoca ve İngiliz oyun hocası tuttu.

ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİ

Aslıhan Doğan Turan bununla da kalmadı. Doğan, İngilizce eğitim veren bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi.

2020'DE KREŞE BAŞLAYACAK

Aslıhan Doğan, 2020'de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda'nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.