MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Arka Sokaklar' zirvede başladı
14.09.2019 - 14:01 |

'Arka Sokaklar' zirvede başladı

Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisi, 14’üncü sezonuna önceki akşam 'merhaba' dedi. Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı fenomen dizi, günün en çok izlenen programı oldu.

'Arka Sokaklar' zirvede başladı

'Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 522'nci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 6.45 izlenme oranı ve 18.80 izlenme payı alarak, 100 program arasında birinci oldu.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu yapım, yeni bölümü ile 20 Eylül Cuma akşamı Kanal D’de.

14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye yatırıldı

Son dakika... Usta oyuncu Fatma Girik hastaneye yatırıldı

Babasının kopyası Güney

Babasının kopyası Güney

Ahmet Kural evleniyor mu?

Ahmet Kural evleniyor mu?

Serdar Ortaç önce tanıttı, sonra sildi!

Serdar Ortaç önce tanıttı, sonra sildi!

Sıradaki Haber