'Arka Sokaklar' zirvede başladı

'Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 522'nci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 6.45 izlenme oranı ve 18.80 izlenme payı alarak, 100 program arasında birinci oldu.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu yapım, yeni bölümü ile 20 Eylül Cuma akşamı Kanal D’de.