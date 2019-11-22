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22.11.2019 - 07:50 |

‘Arka Sokaklar’a girdiler

14 yıldır ekranda fenomen olan ‘Arka Sokaklar’a, genç oyuncular Oral Özer ve Cansu Dağdelen katıldı.

‘Arka Sokaklar’a girdiler

14 yıldır ekranda fenomen olan ‘Arka Sokaklar’a, genç oyuncular Oral Özer ve Cansu Dağdelen katıldı. 533’üncü bölüm itibarıyla izleyici karşısına çıkacak ikili, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Dağdelen, Dilek karakterine hayat verirken, Özer, Dr. Mehmet olarak kamera karşısına çıkacak.

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