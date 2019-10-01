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01.10.2019 - 08:36 |

Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer daha

Ekranın efsane dizisi 'Arka Sokaklar' ekibine iki yeni oyuncu katıldı.

Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer daha

Kanal D’nin; yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi “Arka Sokaklar”, ekibine iki yeni oyuncu katıldı. İki yeni karakterin konuk oyuncu olarak kadroya dahil olduğu dizide Ayçe Abana, Jennifer’ın (Casandra Loveless) teyzesi Rebecca’ya hayat verirken; Mesut Özkeçeci ise esrarengiz, ünlü ve zengin iş insanı Nadir Alaca olarak izleyici karşısına çıkacak. Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları dizinin bu cuma günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde izleyici ile buluşacak. 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D'de...

Arka Sokaklara iki sürpriz transfer daha



    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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