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HaberlerCadde'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu
23.10.2019 - 08:53 |

'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

Kanal D’nin 14 yıldır ekranda olan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', başarısı ile olduğu kadar oyuncuları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna bu kez de Wilma Elles ve Mert Öcal katıldı.

'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

'Arka Sokaklar' kadrosuna katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Wilma Elles ve Mert Öcal, sürpriz iki karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Sette çekimlere başlayan iki oyuncunun yer alacağı sahneler kasım ayında ekrana gelmeye başlayacak.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de.

Arka Sokaklara iki yeni oyuncu

Arka Sokaklara iki yeni oyuncu

    23 Ekim 2019 Magazin Bülteni23 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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