'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

'Arka Sokaklar' kadrosuna katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Wilma Elles ve Mert Öcal, sürpriz iki karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Sette çekimlere başlayan iki oyuncunun yer alacağı sahneler kasım ayında ekrana gelmeye başlayacak.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de.

